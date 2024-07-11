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        Tekirdağ'da YEDAM Atölye Sergisi açıldı

        Tekirdağ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan YEDAM Atölye Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:51 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:51
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        Tekirdağ'da YEDAM Atölye Sergisi açıldı
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        Tekirdağ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan YEDAM Atölye Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi açılan sergide, danışanların atölyelerde tasarladıkları tablolar ve el sanatları ürünleri yer aldı.

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay'ın 1920 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

        Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele için güzel çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Soykırlı, "Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle bağımlı bireylere yönelik çalışmalar yapılıyor. Merkezlerimizde meslek edindirme ve bağımlıklardan uzak kalınması amacıyla atölye çalışmaları yapılıyor. Atölye çalışmalarımıza katılanlar çok güzel eserler ortaya çıkarttı. İç dünyalarını çok güzel yansıtmışlar ve bunu eserlerde görebiliyorsunuz." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da bağımlılıkla mücadelenin her zaman önemli olduğunu belirterek, atölye çalışmalarında ortaya birbirinden güzel eserler çıkaranlara teşekkür etti.

        Sergi açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Yeşilay üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

        Açılışın ardından Soykırlı, sergiyi gezen katılımcılara eserler hakkında bilgi verdi.

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