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        Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hastanedeki iki aylık yaşam mücadelesini kaybetti

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki ay önce su dolu çukura düşmesi nedeniyle hastanede tedavisi süren 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:18
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        Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hastanedeki iki aylık yaşam mücadelesini kaybetti
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki ay önce su dolu çukura düşmesi nedeniyle hastanede tedavisi süren 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Halil Buğra Gümüş tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kazanamadı.

        Gümüş'ün cenazesi hastane morgundan alınarak Malkara Balabancık Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

        Halil Buğra, 20 Mayıs'ta Balabancık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynarken tarım amaçlı kullanılan su dolu çukura düşmüş, boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılarak Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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