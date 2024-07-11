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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:06 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:06
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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Seymenli Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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