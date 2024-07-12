Tekirdağ ve Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheliye gözaltı
Tekirdağ ve Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ ve Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde iş yerlerini kurşunlayan ve silahla yaralama suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Çalışma sonucu, suç örgütünün üyesi oldukları iddia edilen 5 zanlı Çerkezköy'de, örgüt adına silahlı eylemleri yaptığı tespit edilen 3 zanlı da Kırklareli'nin Vize ilçesinde gözaltına alındı.
Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
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