Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve 489 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Araçta bulunan S.C.D, A.Y.Ö. ve B.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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