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        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:09
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobildeki aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve 489 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Araçta bulunan S.C.D, A.Y.Ö. ve B.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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