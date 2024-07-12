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        Tekirdağ'da asayiş

        Malkara ilçesinde bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:39
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Malkara ilçesinde bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 sikke ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine ilçede bir evde arama yaptı.

        Aramada, 5 sikke ele geçirildi.

        Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

        -Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.K'yi Karadeniz Mahallesi'nde durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde İ.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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