Tekirdağ'da asayiş

Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine ilçede bir evde arama yaptı.

Malkara ilçesinde bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 sikke ele geçirildi.

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