Şarköy'de Kur'an kursları devam ediyor.

İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Camide düzenlenen oyun ve yarışmalarla çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Etkinliklerin sonunda çocuklara ikramda bulunuluyor.

- Dünya şampiyonu sporcudan Tekin'e ziyaret

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonası'nda altın madalya kazanan kick boksçu Aykübe Özdemir, Şarköy İlçe Müftüsü Ramazan Tekin'i ziyaret etti.