Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
F. Ü'nün (45) idaresindeki 16 AVS 242 plakalı motosiklet ile İ.T.'nin kullandığı 59 ZT 817 plakalı otomobil Havuzlar Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan F.Ü. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.
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