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        Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:36
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        Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        F. Ü'nün (45) idaresindeki 16 AVS 242 plakalı motosiklet ile İ.T.'nin kullandığı 59 ZT 817 plakalı otomobil Havuzlar Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan F.Ü. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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