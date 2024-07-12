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        GÜNCELLEME - Tekirdağ ve Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ ve Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:39 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:39
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ ve Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ ve Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde iş yerlerini kurşunlayan ve silahla yaralama suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Çalışma sonucu, suç örgütünün üyesi oldukları iddia edilen 5 zanlı Çerkezköy'de, örgüt adına silahlı eylemleri yaptığı tespit edilen 3 zanlı da Kırklareli'nin Vize ilçesinde gözaltına alındı.

        Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 1'i de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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