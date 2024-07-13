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        Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 53 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 10:11 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:11
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        Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 53 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için 8-11 Temmuz tarihlerinde kent genelinde çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 53 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğer zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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