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        Tekirdağ'da 174 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir evde 174 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:43
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        Tekirdağ'da 174 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir evde 174 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Saray ilçesinde belirledikleri bir evde arama yaptı.

        Aramada, 174 litre sahte içki ve damıtma işleminde kullanılan 3 düzenek ele geçirildi.

        Ev sahibi M.M. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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