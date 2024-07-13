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        Trakya'da üretilen yerli hibrit ayçiçeği tohumu, birçok ilde üreticinin tercihi oldu

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'da üretilen hibrit ayçiçeği tohumunun 20 ilde 300 bin dekar alana ekildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:52
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        Trakya'da üretilen yerli hibrit ayçiçeği tohumu, birçok ilde üreticinin tercihi oldu
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        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'da üretilen hibrit ayçiçeği tohumunun 20 ilde 300 bin dekar alana ekildiğini belirtti.

        Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas Mahallesi'nde yerli hibrit tohumun ekildiği araziyi gezen Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yerli hibrit ayçiçeği ekiminin arttırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Trakya'daki tohum şirketleri, borsalar ve üniversitelerle birlikte 2017'de yerli hibrit ayçiçeği üretim çalışmalarına başladıklarını ifade eden Şahin, "2021 yılında yerli hibrit ayçiçeğini toprakla buluşturduk. İlk başladığımızda sadece Trakya bölgemizdeki 3 ilimizde yaklaşık 10 bin ile 25 bin dekar alanda ekim yapıldı. Bir sonraki sene performansı iyi olduğu için 40 bin dekara çıkardık." dedi.

        Şahin, geçen yıl yaşanan kuraklığa rağmen yerli ayçiçeğinin performansının üreticileri sevindirdiğini, verimin iyi olmasının bu sene daha fazla tercih edilmesine neden olduğunu dile getirdi.

        Yerli hibrit ayçiçeğinin piyasada yaygın olarak ekimi yapılan çeşitlerle rekabet edecek durumda olduğunu anlatan Şahin, "Kuraklıktan bazı çeşitler sıkıntı yaşarken, yerli ayçiçeğinde çıkışlarımız, yağ oranlarımız ve verimliliğimiz iyiydi. Verimin iyi olmasından dolayı bu sene başta Trakya olmak üzere, Çanakkale'den tutun Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, İstanbul gibi illerimizle beraber Orta Karadeniz, Orta Anadolu'da, ikinci ürün olarak Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yerli ayçiçeği ekimi yapıldı. Yaklaşık 20 ilde 300 bin dekar alanda yerli ayçiçeği toprakla buluştu." diye konuştu.

        Kalkınma Ajansı, Trakya Tohum A.Ş. yetkileri ve akademisyenlerin tarlalarda zaman zaman incelemelerde bulunduklarını dile getiren Şahin, üreticilerin yerli ayçiçeğinden memnun olduğunu aktardı.

        Trakya Tohum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Tarar da ajansın desteğiyle yerli ayçiçeği çeşidi çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Yerli ayçiçeğinde verimin sevindirici olduğunu ifade eden Tarar, "Kuraklık senesine rağmen ayçiçeği çiftçileri sevindirdi. Yerli ayçiçeğinde geçen yıl üreticiler çok güzel sonuçlar aldı. Biz sadece Türkiye'de tohum satmayı değil uluslararası pazarda da yer almayı hedefliyoruz." dedi.

        Çiftçi Alperen Uzlar da bu yıl denemek amacıyla ektiği yerli ayçiçeğinden memnun kaldığını, gelecek yıl bütün tarlalarına yerli ayçiçeği ekeceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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