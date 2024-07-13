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        Tekirdağ'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:05 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:05
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        Tekirdağ'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        K.H'nin kullandığı 34 GLT 791 plakalı motosiklet, Çerkezköy-Çorlu yolunun Kızılpınar mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen V.Ç'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve yaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yaya V.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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