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        Emekli olan öğretmenlerinin adına köy okuluna kütüphane kurdular

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Adem Çelik İlkokulunun öğrencileri, emekli olan öğretmenleri Nesrin Yıldırım'ın adına Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki köy okuluna kütüphane kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:30
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        Emekli olan öğretmenlerinin adına köy okuluna kütüphane kurdular
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        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Adem Çelik İlkokulunun öğrencileri, emekli olan öğretmenleri Nesrin Yıldırım'ın adına Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki köy okuluna kütüphane kurdu.

        Adem Çelik İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, çok sevdikleri öğretmenleri Yıldırım'ın adını, kuracakları kütüphanede yaşatmaya karar verdi.

        Velileri aracılığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçen öğrencilere, kütüphanenin Marmaraereğlisi'ndeki Sultanköy İlkokuluna kurulabileceği bildirildi.

        Başlattıkları kampanyayla yaklaşık 500 kitap toplayan öğrencilerin ismini verdiği "Nesrin Yıldırım Hatıra Kütüphanesi" törenle açıldı.

        Açılışa katılan Yıldırım, çok duygulandığını belirterek, öğrencilerine teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gürcan Ayvaz da Yıldırım'a plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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