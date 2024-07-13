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        Çorlu'da imalathanede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, poğaça ve simit üretilen bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:04
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        Çorlu'da imalathanede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, poğaça ve simit üretilen bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

        Kemalettin Mahallesi İnci Sokak'taki imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hafif yaralanan iş yeri sahibi Aziz Eriz, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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