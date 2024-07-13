Çorlu'da imalathanede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kemalettin Mahallesi İnci Sokak'taki imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, poğaça ve simit üretilen bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

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