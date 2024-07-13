Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Yenice Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiye eri, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.