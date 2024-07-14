Tekirdağ'da "Birlikte Barış İçinde Yaşamak" adlı sergi açıldı

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Birlikte Barış İçinde Yaşamak" adlı resim sergisi açıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Sergi Salonu'nda düzenlenen sergi açılışında konuşan Resim Bölüm Başkanı Prof. Dalila Özbay, çok anlamlı bir serginin açılışını yaptıklarını belirtti.

Toplumun her zaman birliğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Özbay, "Bugün muhtaç olduğumuz tek şey, birlikte toplumumuzu ve dünyamızı daha da güzelleştirmek için birbirimize sevgi, saygı duyarak milli birlik ve barış içinde yaşamaktır. Bilim, üniversiteler ve sanat da bunun için vardır." diye konuştu.