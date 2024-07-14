Tekirdağ'da 11 bin 440 makaron ele geçirildi

Aramada 11 bin 440 makaron, 4 kilogram tütün ve 315 bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Ekipler bu kapsamda 2 iş yeri ve 2 evde arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

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