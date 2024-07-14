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        Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçiriyor

        Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillerde serinlemeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:13
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        Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçiriyor
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        Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillerde serinlemeye çalışıyor.

        Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

        Sahillere gelen vatandaşların bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

        Denizin tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.

        Kent merkezinde sıcaktan etkilenen vatandaşlar ise ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.

        Kentte hava sıcaklığının önümüzdeki hafta yükselmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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