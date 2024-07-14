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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 18:23 Güncelleme: 14.07.2024 - 18:23
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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Büyükyoncalı Mahallesi'nin Bozoba mevkisindeki biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Karaağaç Mahallesi'nden Bozoba istikametine giden yol trafiğe kapatıldı.

        Saray Kaymakamı Refik Özsoy da olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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