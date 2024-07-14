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        Tekirdağ'da anızda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde anızda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 20:59 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:02
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        Tekirdağ'da anızda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde anızda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü.

        Çeşmeli Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın mahalledeki evlere sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev ile yaklaşık 50 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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