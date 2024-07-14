Tekirdağ'da anızda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde anızda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde anızda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü.
Çeşmeli Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın mahalledeki evlere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev ile yaklaşık 50 dekar tarım arazisi zarar gördü.
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