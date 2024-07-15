Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Y.Ş. idaresindeki 34 CBR 087 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 39 NP 007 plakalı otomobil, Türkgücü Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada 34 CBR 087 plakalı otomobil şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye iftaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücüler ile şarampole devrilen araçtaki Aytaç N. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Aytaç N, hastanede hayatını kaybetti.
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