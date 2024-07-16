Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorlu'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine H.A'yı durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Ç'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        - Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kapaklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Mevsim normallerinin 6 derece üzerinde! Çok sıcak olacak!
        Mevsim normallerinin 6 derece üzerinde! Çok sıcak olacak!
        Trump yeniden halk karşısında
        Trump yeniden halk karşısında
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        Venedik'e girişte 29 günde 2,2 milyon euro toplandı
        Venedik'e girişte 29 günde 2,2 milyon euro toplandı
        Trump'ın başkan yardımcısı adayı J.D Vance kim?
        Trump'ın başkan yardımcısı adayı J.D Vance kim?
        Silahlı kavgada 2 kardeş ölmüştü; 3 zanlı tutuklandı
        Silahlı kavgada 2 kardeş ölmüştü; 3 zanlı tutuklandı
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Galatasaray'dan tatsız prova
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da altyapı çalışmasında toprak kaydı; 1 ölü, 2 yaralı
        Tekirdağ'da altyapı çalışmasında toprak kaydı; 1 ölü, 2 yaralı
        Tekirdağ'da yağmur suyu hattı çalışmalarındaki göçükte 1 kişi öldü, 2 kişi...
        Tekirdağ'da yağmur suyu hattı çalışmalarındaki göçükte 1 kişi öldü, 2 kişi...
        Polisten kaçan hükümlü takiple yakalandı; o anlar kamerada
        Polisten kaçan hükümlü takiple yakalandı; o anlar kamerada
        Tekirdağ'da "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı
        Tekirdağ'da "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı