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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:01
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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Köseilyas Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

        Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yaklaşık 200 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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