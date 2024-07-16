Kanserden hayatını kaybeden polis için Tekirdağ'da tören düzenlendi

Saygı duruşu ve okunan duaların ardından Vardar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Edirne'ye gönderildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle 45 yaşında vefat eden polis memuru Günay Vardar için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

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