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        Kanserden hayatını kaybeden polis için Tekirdağ'da tören düzenlendi

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle 45 yaşında vefat eden polis memuru Günay Vardar için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:32 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:34
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        Kanserden hayatını kaybeden polis için Tekirdağ'da tören düzenlendi
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle 45 yaşında vefat eden polis memuru Günay Vardar için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

        Marmaraereğlisi Emniyet Müdürlüğünde görevli Vardar, dün akşam tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Polis memuru Vardar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Törene katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vardar'ın yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

        Saygı duruşu ve okunan duaların ardından Vardar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Edirne'ye gönderildi.

        Törene, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Vardar'ın yakınları, mesai arkadaşları ve emniyet personeli katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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