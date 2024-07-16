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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:48 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:48
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        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Seymen Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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