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        Tekirdağ'da tırda başlayıp anızlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki tırda başlayıp anızlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 00:33 Güncelleme: 17.07.2024 - 00:33
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        Tekirdağ'da tırda başlayıp anızlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki tırda başlayıp anızlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Yuva Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında park halindeki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek anıza sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar, anızlık alanları traktörle sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 300 dekar tarım arazisi zarar görürken, tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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