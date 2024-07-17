Esen'e, yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahin, Esen'e teşekkür etti.

Şahin ve Esen bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Soytürk, Şenol ile bir süre görüştü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Erdal Şenol, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Ardından Soytürk, Çetin ve başkan yardımcılarıyla bir süre görüştü.

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