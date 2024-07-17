Tekirdağ'da bir çiftlikte çıkan yangında 15 bin saman balyası yandı

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dereağzı Mahallesi'nde, hayvanların da bulunduğu çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 15 bin saman balyası yandı.

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