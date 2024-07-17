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        Tekirdağ'da bir çiftlikte çıkan yangında 15 bin saman balyası yandı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 15 bin saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:29 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:29
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        Tekirdağ'da bir çiftlikte çıkan yangında 15 bin saman balyası yandı
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 15 bin saman balyası yandı.

        Dereağzı Mahallesi'nde, hayvanların da bulunduğu çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Çiftlikte bulunan küçükbaş hayvanlar buradan çıkarılıp kurtarıldı.

        İtfaiye ekipleri, saman balyalarının bulunduğu bölümde çıkan yangını ahır kısmına sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında 15 bin saman balyası zarar gördü.

        Ekiplerin çiftlikteki soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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