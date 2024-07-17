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        Tekirdağ'da lise öğrencileri atık malzemelerden şarjlı araç yaptı

        Tekirdağ'da lise öğrencileri hurda metal ve atıl malzemelerden tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen iki kişilik araç üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:08
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        Tekirdağ'da lise öğrencileri atık malzemelerden şarjlı araç yaptı
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        Tekirdağ'da lise öğrencileri hurda metal ve atıl malzemelerden tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen iki kişilik araç üretti.

        Özel Tekirdağ Meslek Teknik Anadolu Lisesi Makine Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okul deposunda atıl haldeki malzemeleri kullanarak araç yapmaya karar verdi.

        Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde iki ay süren çalışma sonucu aracı tamamlayarak hareket ettirmeyi başardı.

        Saatte 50 kilometreye kadar hız yapan araç tek şarjla yaklaşık 100 kilometre yol gidebiliyor.

        Okul müdürü Osman Horozoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

        Öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla önemli tecrübeler kazandıklarını belirten Horozoğlu, "Bir yerde eski lastik vardı, sıra vardı, makam koltukları vardı. Bunlara iki tane motor ilave ederek arabayı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz birlikte tasarladılar. Şu an yaklaşık 100 kilometre yol alıyor. Makine tasarım teknolojisinde yeni hedeflerimiz dronlar yapmak, yine bu araba konusunu geliştirmek, yük taşıyan forklift şeklindeki arabaları tasarlamak. Hem üretime katkı hem de bu vesileyle de çeşitli yarışmalarda kendimizi göstermek hedefimiz." dedi.

        Öğrencilerden Ertürk Ecevit yaptıkları aracın kendileri için çok önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

        Araca koydukları akülerle hareket gücünü elde ettiğini ifade eden Ecevit, "İçinde birinci vites, geri vites, el freni gibi aksamlar bulunuyor. Ülke olarak küçük bir adım olsa da bizim gibi gençler için büyük bir adım olmuştur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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