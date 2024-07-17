Tekirdağ'da iş makinesiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş makinesiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş makinesiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
S.B. idaresindeki 34 TC 2021 plakalı otomobil, R.S. yönetimindeki iş makinesiyle Nusratiye Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü S.B, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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