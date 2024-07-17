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        Tekirdağ'da iş makinesiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş makinesiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:20
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        Tekirdağ'da iş makinesiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş makinesiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        S.B. idaresindeki 34 TC 2021 plakalı otomobil, R.S. yönetimindeki iş makinesiyle Nusratiye Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü S.B, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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