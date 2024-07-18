Nallar, daha sonra mahallede vatandaşlarla sohbet etti, istek ve talepleri dinledi.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışma planı hazırladıklarını aktaran Nallar, "İlçe genelinde ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen sorunları not ediyor ve çalışmalarımıza yön veriyoruz. Ekiplerimiz başladığı çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacak."ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çiftlikönü Mahallesi'nde inceleme ve tespitlerde bulunan Nallar, yol onarım ve bakım çalışmalarıyla ilgili personelden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, keşkek şenliği bölgenin tanıtımına katkıda bulunacak.

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