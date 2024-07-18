Tekirdağ'da 1382 taklit terlik ele geçirildi

Ekipler, bir iş yerine düzenlediği operasyonda 1382 taklit terlik ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi'nde çeşitli markalardaki ayakkabı ve terliklerin taklitlerini üreten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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