Tekirdağ'da 1382 taklit terlik ele geçirildi
Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 1382 terlik ele geçirildi.
Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 1382 terlik ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi'nde çeşitli markalardaki ayakkabı ve terliklerin taklitlerini üreten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, bir iş yerine düzenlediği operasyonda 1382 taklit terlik ele geçirdi.
Operasyonda iş yeri sorumlusu M.T. ve iş yeri sahibi M.D. gözaltın alındı.
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