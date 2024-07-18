Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 1382 taklit terlik ele geçirildi

        Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 1382 terlik ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 1382 taklit terlik ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 1382 terlik ele geçirildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi'nde çeşitli markalardaki ayakkabı ve terliklerin taklitlerini üreten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, bir iş yerine düzenlediği operasyonda 1382 taklit terlik ele geçirdi.

        Operasyonda iş yeri sorumlusu M.T. ve iş yeri sahibi M.D. gözaltın alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Rafa'dan sonra Neres!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Doue'de düğüm çözüldü
        Doue'de düğüm çözüldü
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?

        Benzer Haberler

        Tekirdağlı yüzücü Damla, Kuzey Makedonya'da altın madalya için kulaç atacak
        Tekirdağlı yüzücü Damla, Kuzey Makedonya'da altın madalya için kulaç atacak
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da iş makinesiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da iş makinesiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da lise öğrencileri atık malzemelerden şarjlı araç yaptı
        Tekirdağ'da lise öğrencileri atık malzemelerden şarjlı araç yaptı
        Depodaki 10 bin balya saman yandı
        Depodaki 10 bin balya saman yandı
        Tekirdağ'da bir çiftlikte çıkan yangında 15 bin saman balyası yandı
        Tekirdağ'da bir çiftlikte çıkan yangında 15 bin saman balyası yandı