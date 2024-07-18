Tekirdağlı yüzücü Damla, Kuzey Makedonya'da altın madalya için kulaç atacak

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaşayan milli yüzücü Damla Uğur, 23-25 Ağustos’ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde düzenlenecek Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında Çorlu ilçesinde yüzme kursuna başlayan Uğur, yetenek taramasında antrenörlerin dikkatini çekti ve katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti. Son olarak Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası'na katılan Uğur, ikinci olarak milli takıma seçildi. Uğur, milli takım formasıyla katılacağı yarışmada altın madalya kazanabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antrenör Emrah Şahin, AA muhabirine, öğrencisinin elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu söyledi. Son yarışmasında öğrencisinin, 398 sporcu içerisinde güzel bir derece elde ederek milli takım sporcusu olmaya hak kazandığını belirten Şahin, birlikte daha iyi sonuçlar için çalıştıklarını ifade etti. Damla'yı suda ilk gördüğünde birçok başarıya imza atabileceğine inandığını dile getiren Şahin, "Damla, 6 yaşında kurs gruplarımızda yüzmeye başladı. Kurs gruplarımızda yetenek taramasıyla kendisini seçtik. 7 yaşından itibaren aralıklarla birlikte çalıştık." dedi.

Şahin, yoğun bir antrenman programı içerisinde çalıştıklarını ve başarının sırrının çok çalışmak olduğunu belirtti. Amacının sporcusunu altın madalya ile tanıştırmak olduğunu ifade eden Şahin, "Marmaris'teki Açık Su Şampiyonası ve milli takım belirleme yarışmalarında Türkiye 2'ncisi oldu. Bu derecesiyle ülkemizi Kuzey Makedonya Ohri'de düzenlenecek olan Açık Su Şampiyonası'nda temsil hakkı kazandı. Bizleri çok gururlandırdı. Oraya sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Ona güveniyorum. Damla çok hırslı ve istediğini koparabilen bir kız. O yüzden altın madalya bekliyorum."diye konuştu.