Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Kapaklı, Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.
Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 734 gram sentetik uyuşturucu, 4 cep telefonu, kurusıkı tabanca, bıçak ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 200 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.T, H.Ç, E.V, B.Y. ve E.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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