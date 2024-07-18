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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:00
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Kapaklı, Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.

        Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 734 gram sentetik uyuşturucu, 4 cep telefonu, kurusıkı tabanca, bıçak ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 200 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan K.T, H.Ç, E.V, B.Y. ve E.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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