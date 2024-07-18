Tekirdağ'da yaban domuzuna çarpan araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaban domuzuna çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaban domuzuna çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İbrahim Dikmen idaresindeki 59 ABB 520 plakalı otomobil, Seymen Mahallesi'nde bir anda yola çıkan domuza çarptı.
Kaza sonrası takla atan otomobildeki sürücünün yanı sıra aynı aileden Begüm, Nazmiye ve Damla Dikmen yaralandı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Begüm Dikmen (30) hayatını kaybetti.
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