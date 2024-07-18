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        Tekirdağ'da yaban domuzuna çarpan araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaban domuzuna çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:18
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        Tekirdağ'da yaban domuzuna çarpan araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaban domuzuna çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İbrahim Dikmen idaresindeki 59 ABB 520 plakalı otomobil, Seymen Mahallesi'nde bir anda yola çıkan domuza çarptı.

        Kaza sonrası takla atan otomobildeki sürücünün yanı sıra aynı aileden Begüm, Nazmiye ve Damla Dikmen yaralandı.

        Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

        Gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Begüm Dikmen (30) hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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