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        Tekirdağ'da plastik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde plastik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:17
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        Tekirdağ'da plastik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde plastik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan plastik atık geri toplama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Tesis çevresinde güvenlik önlemi alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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