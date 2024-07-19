Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Ergene ve Muratlı ilçelerindeki belirlenen adreslerde 7 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram metamfetamin ve 10 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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