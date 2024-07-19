Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 08:50 Güncelleme: 19.07.2024 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Süleymanpaşa, Ergene ve Muratlı ilçelerindeki belirlenen adreslerde 7 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram metamfetamin ve 10 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcak etkisini sürdürecek!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcak etkisini sürdürecek!
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        15 yıllık küslük sona erdi
        15 yıllık küslük sona erdi
        İzmir'de ve Balıkesir'de orman yangını
        İzmir'de ve Balıkesir'de orman yangını
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciasında 14 tutuklama
        İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciasında 14 tutuklama
        Beton pompası hayat kurtardı
        Beton pompası hayat kurtardı
        21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da plastik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da plastik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Minibüsle çarpışan triportörde 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
        Minibüsle çarpışan triportörde 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
        Tekirdağ'da yaban domuzuna çarpan araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yarala...
        Tekirdağ'da yaban domuzuna çarpan araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yarala...
        Tekirdağ'da 1382 çift taklit terlik ele geçirildi
        Tekirdağ'da 1382 çift taklit terlik ele geçirildi