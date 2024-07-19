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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:31
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler M.K'nin evinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirdi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine Z.K'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Çerkezköy'de evinde uyuşturucu bulunduran kişi yakalandı

        Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu bulundurulan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde G.B'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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