Tekirdağ'da asayiş

Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Bu kapsamda ekipler M.K'nin evinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirdi.

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