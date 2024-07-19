Tekirdağ'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç eczacı toprağa verildi

Dün, İbrahim Dikmen idaresindeki 59 ABB 520 plakalı otomobil, Seymen Mahallesi'nde bir anda yola çıkan domuza çarpmıştı. Takla atan otomobildeki sürücünün yanı sıra aynı aileden Begüm, Nazmiye ve Damla Dikmen yaralanmıştı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Begüm Dikmen (30) hayatını kaybetmişti.

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