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        Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

        Tekirdağ'da aracında uyuşturucu bulunan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:32
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        Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
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        Tekirdağ'da aracında uyuşturucu bulunan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobildeki aramada, 52 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Araç sürücüsü H.T. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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