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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen iş yerindeki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:19 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:19
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen iş yerindeki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramada 1 kilo 112 gram sentetik uyuşturucu, 379 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 520 lira ele geçirildi.

        İş yerinde bulunan A.T, Ö.Ü, Ş.G, U.M.U. ve H.T. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.G, U.M.U. ve H.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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