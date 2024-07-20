Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Aramada 1 kilo 112 gram sentetik uyuşturucu, 379 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 520 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.

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