Tekirdağ'da 34 bin 118 sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler, Aydoğdu ve Zafer Mahallesi'nde belirlenen 2 evde yaptıkları aramalarda, 34 bin 118 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan 18 bin 800 lira ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki evde 34 bin 118 sentetik ecza hap ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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