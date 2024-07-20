Tekirdağ'da 34 bin 118 sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki evde 34 bin 118 sentetik ecza hap ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki evde 34 bin 118 sentetik ecza hap ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, Aydoğdu ve Zafer Mahallesi'nde belirlenen 2 evde yaptıkları aramalarda, 34 bin 118 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan 18 bin 800 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler B.Y. ve T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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