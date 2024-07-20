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        Tekirdağ'da yerli buğday çeşitlerinin veriminden üreticiler memnun

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, akademisyenlerince geliştirilip tescil ettirilen yerli 5 buğday çeşidinin veriminin üreticileri sevindirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:33
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        Tekirdağ'da yerli buğday çeşitlerinin veriminden üreticiler memnun
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, akademisyenlerince geliştirilip tescil ettirilen yerli 5 buğday çeşidinin veriminin üreticileri sevindirdiğini söyledi.

        Başer, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalar sonunda, NKÜ Lider, NKÜ Ergene ve NKÜ Ziraat'ın 2016 yılında, NKÜ Asiya 2018, NKÜ Zirve'nin de 2020 yılında Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi tarafından tescil edildiğini belirtti.

        Islah edilen buğdayların değişen iklim şartlarına direncinin yüksek olduğunu ifade eden Başer, "Yeni çeşit tescili için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda aday çeşidimiz var. Bunların 4 farklı noktada deneme ekimlerini yaparak sonuçlarına bakıyoruz. Bölgede firmalara sattığımız tescil edilmiş çeşitler var. Örneğin Zirve çeşidimiz Lüleburgaz civarında bir üretici her zaman ekiyor. Dekarda 800 kilogram üzerinde verim alıyor. Bir firma tarafından bu çeşidimizden ekimi yapıldı ve 400 ton civarında verim elde etti." dedi.

        Başer, değişen iklim şartlarına göre ıslah çalışmaları sürdürülürken ıslah tohumlardan bazı bölgelerde daha fazla verim alındığını dile getirdi.

        Çeşitlerin birçok üretici tarafından tercih edildiğini aktaran Başer, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Lider, mesela bizim en çok satan çeşidimiz. Aynı zamanda kuraklıktan da az etkileniyor ve Türkiye'nin değişik bölgelerine şu anda satış halinde. Bize göre Trakya bölgesindeki en iyi şu anda makarnalık buğday Ziraat. Ziraat çeşidi, Güneydoğu'ya kadar gidiyor ve 900 kiloya kadar bir tona kadar sulu şartlarda verim alıyor. Çeşitlerimizin hepsi farklı firmalar tarafından bölgede pazarlanıyor. Yeni tescil için aday çeşitleri biz Trakya'da farklı lokasyon da deneme yapıyoruz. Değişen iklim koşullarına göre bazı yerlerde düşük bazı yerlerde yüksek verim olan adayları tescil için göndermiyoruz. Bu nedenle büyük oranda bu yeni aday çeşitlerimiz Trakya ve Marmara Bölgesi'ndeki ani değişimlerden en az etkilenen çeşitler olacak."

        Çiftçi İmdat Güngör ise tarımda doğru bilgi ve doğru çeşidin çok önemli olduğunu belirterek, yerli buğday çeşitlerinin üreticileri memnun ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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