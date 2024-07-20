Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
Tekirdağ'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.
Tekirdağ'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.
Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler, Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Sahillere gelen vatandaşların bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.
Denizin tadını çıkaran vatandaşlardan bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.
Kent merkezinde sıcaktan etkilenenler ise ağaç gölgeleri ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.
Sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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