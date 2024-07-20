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        Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Tekirdağ'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:59 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:59
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        Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
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        Tekirdağ'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.

        Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler, Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

        Sahillere gelen vatandaşların bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

        Denizin tadını çıkaran vatandaşlardan bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.

        Kent merkezinde sıcaktan etkilenenler ise ağaç gölgeleri ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.

        Sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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