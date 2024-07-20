Tekirdağ'da şarkıcı Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konser verdi

Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Umut Benan Utku, şenliğinin finalinin çok güzel olduğunu ifade ederek, sanatçılara konser dolayısıyla teşekkür etti.

İlgi gören konserde dinleyiciler Kandemir ve Sabah'ın söylediği şarkılara eşlik etti.

Şarkıcı Sabah ve Kandemir şenlikte hayranlarıyla buluştu. Programda ilk olarak Sabah sahne aldı. Daha sonra sanatçı Kandemir, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliğinde, Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir sahne aldı.

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