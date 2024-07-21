Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 51 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 107 şüpheliden 51'i tutuklandı.
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 107 şüpheliden 51'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 107 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 51'i tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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