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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 51 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 107 şüpheliden 51'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:09
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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 51 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 107 şüpheliden 51'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 107 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 51'i tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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