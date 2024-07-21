Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre stajını tamamlayan Salih Serkan Çetin, İlhan Öztürk, Rıdvan Eroğlu ve Eylül Ecem Güven'e ruhsatnameleri düzenlenen törenle verildi.

Atık suların tesislerde arındırılarak doğaya ve çevreye zararsız hale getirildiğini aktaran Yüceer, "İlimiz genelinde toplam 19 atık su arıtma tesisi, 10 içme suyu arıtma tesisi ve 72 terfi merkezi ile evsel atık suları ve içme sularını arıtıyoruz. Tesislerimizi 24 saat gözetim altında tutarak, insan ve çevre sağlığını koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezi gezen Yüceer, personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayrıca ilçede devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çerkezköy Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda, Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi, DSİ Çorlu Suyu Dere Islahı ve hızlı tren çalışmaları gibi konular ele alındı.

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