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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:54
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde E.A'ya ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        E.A. ile evde bulunan M.T. ve B.K. gözaltına alındı.

        - Hayrabolu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Hayrabolu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.B'yi Aydınevler Mahallesi'nde durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Şarköy ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Camikebir Mahallesi'nde durdurdu.

        Yapılan aramada, araçta bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü M.G. ve otomobilde bulunan E.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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