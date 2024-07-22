Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:12 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorlu ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde T.Ç'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Çorlu'da 15 bin makaron ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde 15 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekiplerin O.A'ya ait iş yerinde yaptığı aramada, 15 bin makaron ele geçirdi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Süleymanpaşa'da otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 21 fişek ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Genç kadını komando bıçağıyla katletmişti! İşte caninin ifadesi!
        Genç kadını komando bıçağıyla katletmişti! İşte caninin ifadesi!
        Biden'ın adaylığını bitiren bu süreçte neler oldu?
        Biden'ın adaylığını bitiren bu süreçte neler oldu?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 51 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 51 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Keşkek Şenliği'nde Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konseri
        Keşkek Şenliği'nde Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konseri
        Tekirdağ'da şarkıcı Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konser verdi
        Tekirdağ'da şarkıcı Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konser verdi