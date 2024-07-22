Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde T.Ç'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
- Çorlu'da 15 bin makaron ele geçirildi
Çorlu ilçesinde 15 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin O.A'ya ait iş yerinde yaptığı aramada, 15 bin makaron ele geçirdi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
- Süleymanpaşa'da otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 21 fişek ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alındı.
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