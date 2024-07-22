Tekirdağ'da asayiş

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 21 fişek ele geçirildi.

Ekiplerin O.A'ya ait iş yerinde yaptığı aramada, 15 bin makaron ele geçirdi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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